Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve millî maç arasına tek galibiyetle giren Beşiktaş, millî maç dönüşü de aradığını bulamadı. Siyah-beyazlı takım Vida'nın atılmasıyla yaklaşık 85 dakika boyunca rakibinden 1 kişi eksik oynadığı maçta Gazişehir'e 3-2'lik skorla boyun eğdi. Deplasmanda oynadığı ikinci maçta da istediği futbolu sahaya yansıtmayı başaramayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, henüz 8. dakikada geriye düştü. Vida'nın Karius ile karşı karşıya kalan Kayode'yi düşürdüğü pozisyonda maçın hakemi Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi ve Hırvat oyuncuya kırmızı kartını çıkardı. Twumasi'nin penaltı vuruşu ev sahibini öne geçirdi: 1-0. Vida'nın kırmızı kartı sonrası Beşiktaş savunmasında Victor Ruiz'in yanına yeni transfer Mohamed Elneny geçerken, Gazişehir'in Twumasi ve Oğuz ile bulduğu iki pozisyondaki vuruşlar direkten dönünce ilk yarı 1-0 sona erdi.

GEÇ GELEN GOLLER

Maçta ikinci yarıda da güçlü takım savunmasıyla rakibine fazla boş alan vermeyen Gazişehir oyunun kontrolünü elinde tuttu. 58'de Kayode'nin ısrarlı takibi sonrası ceza sahası dışına çıkardığı pozisyonda Güray bekletmeden gelişine vurdu, savunmanın pozisyonu nedeniyle topu göremeyen Karius bu şuta engel olamayınca Gazişehir farkı ikiye çıkardı: 2-0. Eksik oynadığı maçta iki farklı geriye düşen Beşiktaş bu dakikadan sonra iyice oyundan düşerken, 73'te Kayode ile Elneny'nin karşılıklı sertliği her iki oyuncunun da oyundan atılmasına sebep oldu. 79'da Güray'dan aldığı pası iyi değerlendiren Chibsah tek vuruşla takımını rahatlattı: 3-0. Beşiktaş, Ljajic'in paslarıyla 83'te Umut Nayir ve 84'te Atiba ile bulduğu gollerle maça ortak olmaya çalışsa da kalan dakikalar başka gol getirmeyince maç 3-2'lik Gazişehir üstünlüğüyle noktalandı.

AYAĞA KALKMALIYIZ

Maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Atiba, "Mutlu değiliz. Kazanmaya geldik her zaman olduğu gibi. Çok talihsiz bir an yaşadık ve kırmızı kart sonrası geriye düştük. 10 kişi kalınca çok zorlandık. Ruhumuzu ortaya koymaya çalıştık. Pozisyonlar üretmeye gayret ettik. Pozisyonlar da verdik" derken, "Tabi artık bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Önümüzde kritik maçlar var. Doğru reaksiyonu göstermeliyiz ve ortaya bir karakter koymalıyız. Profesyonelce davranmamız ve takım olarak ayağa kalkmamız lazım" sözlerini kullandı.