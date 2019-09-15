Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor’u ağırladı. Son yıllarda şampiyonluk adaylarından biri olmayı başaran turuncu-lacivertliler, geçirdiği değişimin ardından ritmini bulamadı. Abdullah Avcı’nın ayrılmasından sonra sezona Okan Buruk ile başlayan İstanbul ekibi evinde Sivasspor’a diş geçiremedi. Fatih Terim Stadı’ndaki maça iyi başlayan taraf misafir ekip Sivasspor oldu. Rıza Çalımbay’ın ekibi Sivasspor, 39. dakikada Mustapha Yatabare’nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

Buruk memnun değil

İlk galibiyetini geçen hafta son dakikada Visca’nın golüyle alabilen Başakşehir’de sahneye yine Boşnak oyuncu çıktı. 55’inci dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, yerden sert bir orta kesti. Sol çaprazda topun gelişine vuran Visca’nın şutu ağlara gitti: 1-1. İlerleyen dakikalarda ise başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 4’e yükseltirken, Sivasspor ise 5 puana yükseldi. Başakşehir’in hocası Okan Buruk hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.