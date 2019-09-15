Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir, Stancu, Sessegnon, Candeias, Sio

Goller: Dk. 17 Novak (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0

27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak Gençlerbirliği karşısında iki değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Hüseyin'in yerine Hosseini, hafta içi antrenmanda sakatlanan Ekuban’ın yokluğunda ise 11’de Mikel’e forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban’ın yanı sıra hafta içinde takımla çalışmalara yeni başlayan Kamil Ahmet ile Onazi de kadroda yer almadı.

STURRIDGE İLK KEZ

Trabzonspor’da fiziksel olarak tam hazır olmadığı gerekçesiyle önceki maçlarda kadroya alınmayan yeni transferlerden Daniel Sturridge, lige verilen milli arada gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Gençlerbirliği maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın kadrosunda yer aldı. Trabzonsporlu taraftarlar da İngiliz futbolcuya maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu. Ayrıca stat hoparlörlerinden de Sturridge'nin dansı ile özdeşleşen 'yarim yarim' şarkısı çaldı.

SPOR SAĞLIK, İLK YARDIM HAYAT VERİR

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Abdulkadir Parmak’ın kulüp personeli Rüstem İlyas’a ilk yardım müdahalesi yaptığı anın görseli paylaşıldı. İlk yardımın önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için sergilenen bu görselin ardından futbolcular ısınmak için sahaya 'Spor sağlık; İlk yardım, hayat verir' yazılı pankart ile çıkı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Gençlerbirliği karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran ve takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.

TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine Trabzonspor taraftarları da destek verdi. Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-mavili taraftarların kuzey tarafı kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ve annesinin fotoğrafı ile şehit Akın Çelebi'ye ait görselin yanında HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte sergilenerek, “Bu sevda şahadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız” ifadelerine yer verildi. Pankarta bordo-mavili taraftarlar uzun süre tezahüratları ile destek verirken, stadyumda da, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı çalındı.