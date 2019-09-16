Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda finalde Arjantin’i 95-75 yenen İspanya dünya şampiyonu oldu. Maça 7-0’lık bir seriyle başlayan Boğalar, ilk dakikalarda Brussino’nun basketinde sadece rakibine sayı verirken tabelayı 14-2’ye taşıdı. Ancak Arjantin 11-0’lık seriyle karşılık verip maça tutunmaya çalıştı. Kısa bir panik havasından sonra yeniden ipleri sıkı tutan İspanyollar ilk çeyreği 24-13, devreyi de 43-31 önde kapatıp daha ilk yarıda şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Güle oynaya...

İkinci yarı senaryo değişmedi. Yine 12-0’lık bir seri ve giderek açılan fark… İspanya üçüncü çeyreği de 66-47 önde geçti. Son periyotta işler rölantiye döndü. Llull ve Rubio Arjantin’in yaklaşmasına izin vermedi ve İspanya maçı 20 sayı farkla kazanıp kupaya uzandı. İspanya’da altı oyuncu çift haneli skor üretirken Ricky Rubio 20, Sergio Llull 15, Marc Gasol 14 Rudy Fernandez de 11 sayı kaydetti.

De COLO FARKI

Çin’deki FIBA Dünya Kupası’nda Avustralya’yı 67-59 yenen Fransa üçüncü oldu. Fransa’nın geride olduğu maçta 10’u son çeyrekte toplam 19 sayı atan Nando de Colo ile 9 sayı üreten Albicy galibiyette büyük rol oynadı. Avustralya’da ise Joe Ingles 17, Patty Mills ise 15 sayı attı.

JAPONYA’DAN SONRA ÇİN

İlk şampiyonluğunu bir başka Uzak Doğu ülkesi Japonya’da 2006’da yaşayan İspanyollar, 13 sene sonra tekrar altın madalyaya uzandı. Arjantin 1950’de şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda üçüncü defa final oynadı ve ikinci defa gümüş madalyada kaldı.