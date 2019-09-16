Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nın oynanan haftanın kapanış mücadelesini hakem Halis Özkahya yönetiyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya x, Volkan Ahmet Narinç x, Asım Yusuf Öz x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Welinton xx, Caulker xx, Nsakala xx, Sıopıs xx, Ceyhun Gülselam xxx( Salih Uçan dk. 80 x), Efecan Karaca x( Djalma Campos dk. 24 xx), Bakasetas xxx, Junior Fernandes xxx(Bammou dk. 69 x), Cisse xxx

Yedekler:Eray Biniçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ozan Tufan x, Zanka x (Ferdi Kadıoğlu dk. 68), Jailson x, Dirar x, Tolga Ciğerci xx, Gustavo x, Deniz Türüç x (Alper Potuk dk. 68 x), Kruse xx, Rodrıgues x (Mevlüt Erdinç dk. 85 ?), Vedat Muriç x

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zajc, Murat Sağlam, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fernerbahçe), Cisse (dk. 45 ve 46), Fernandes (dk. 62) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dirar (Fenerbahçe)

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ozan Tufan eski evinde

Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, eski stadına çıktı.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında 6 ay formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'a bu kez konuk olarak gelen Ozan, eski dostları ve tanıdıklarıyla hasret giderdi.Ozan Tufan, geçen sezon bu statta Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta Akdeniz ekibinin formasını giyiyordu. Öte yandan Ozan Tufan karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.