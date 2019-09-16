Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1
- Puan durumu
Ligde 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 4 0 0 11 4 7 12
2. ÇAYKUR RİZESPOR 4 2 2 0 4 2 2 8
3. FENERBAHÇE 4 2 1 1 9 5 4 7
4. YUKATEL DENİZLİSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7
5. GALATASARAY 4 2 1 1 5 5 0 7
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 4 2 1 1 8 9 -1 7
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 10 5 5 6
8. TRABZONSPOR 4 1 3 0 6 5 1 6
9. KONYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5
11. ANTALYASPOR 4 1 2 1 5 6 -1 5
12. MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 2 1 2 5 -3 5
13. BEŞİKTAŞ 4 1 1 2 6 7 -1 4
14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 1 1 2 4 7 -3 4
15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2
16. GÖZTEPE 4 0 2 2 0 4 -4 2
17. GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 4 9 -5 1
18. KASIMPAŞA 4 0 1 3 2 7 -5 1
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)