Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaptı ama kuşkusuz “yeni transfer gibi önemli bir kazanım kim?” diye sorulsa cevap tartışmasız Ozan Tufan olur... Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla Bursaspor’dan transfer ettiği ancak sonrasında hayal kırıklığına uğradığı genç orta saha, futbolundan çok özel hayatı ve disiplinsizlikleriyle gündemdeydi. Ki Ozan Tufan’ın olayı öyle bir noktaya gelmişti ki yönetim gözden çıkarmış ve neredeyse kapı önüne konacaktı. Ancak geçen sezonun devre arasındaki Alanyaspor’a kiralık gönderme hamlesi çok büyük sonuç verdi.



> Nereden nereye!

Sergen Yalçın’ın elinde çok farklı bir kimliğe bürünen ve “futbolcu olduğu” hatırlatılan Ozan Tufan, hazır ve dersini almış bir şekilde Fenerbahçe’ye geri döndü. Sarı-lacivertli kulübün büyüklüğünü daha iyi anladığını ve gönül verdiği takıma hizmet için çalışacağını belirten Ozan Tufan önce formayı aldı. Takımın önemli bir parçası haline geldi. Yüksek formuyla millî takıma da çağrıldı ve Andorra maçında galibiyet golümüzü attı. Aynı Ozan Tufan, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda dün Alanya deplasmanında takımın başında kaptan olarak yer aldı.



Gününde değildi

Fenerbahçe’de kaptan olarak sahaya çıkan ve geçen sezon kiralık oynadığı takıma karşı mücadele veren Ozan Tufan gününde değildi. Hem savunma yönünde hem de hücumda çok etkisiz kaldı.