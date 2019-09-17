Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’nın tabelada üç golü vardı. Üç golün detaylarına inildiğinde ise bireysel hatalar ön plandaydı... İlk olarak Zanka, kaleci Altay ile anlaşmazlığı sonrası beraberlik gölü geldi. İkinci devrede ise fizik olarak da düşen ve istediği oyunu sahada sergileyemeyen Kanarya önde baskıya cevap veremedi. Futbolcuların da riskli hareketleri sonrası goller geldi. Jailson kaleci Altay’dan aldığı topu uzaklaştırmak isterken Alanyalı oyuncu araya girdi ve Cisse tamamladı. Sonrasında ise Ozan Tufan, Alanya sahasından gönderilen uzun topu kontrol edemeyip golü kalesinde gördü. Sonuç olarak Alanyaspor’un hocası Erol Bulut’un rakibe önde baskı planı olumlu sonuç verdi ve golleri beraberinde getirdi.



> Hepsini kutluyorum

Şu anda ligde dörtte dört yapan ve zirvede tek kalan Alanyaspor’un hocası Erol Bulut “Oyuncularımı kutluyorum. Verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Rakibin zaaflarını biliyorduk ve planlarımız tuttu. Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe gibi kaliteli oyunculardan kurulu takıma karşı organize çok pozisyon vermeden sonuca gitmek de bizim adımıza sevindirici. Özellikle orta alandaki baskı da rakibin rahat oyun kurmasını önledi. Liderlik üzerimizde baskı oluşturmuyor ve maç maç bakarak ilerlemeye çalışıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.



ANTRENÖR SAHADA!

Demirel mesaide

Fenerbahçe’deki durumu uzun süre belirsizliğini koruyan ve son anda aktif futbol hayatına nokta koyup teknik ekipte görev almasına karar verilen Volkan Demirel, Alanya deplasmanında sahadaydı. Demirel, maç öncesinde sahaya çıktı ve genç kaleci Altay Bayındır’a hem moral hem taktik verdi.

GUSTAVO SİFTAH YAPTI

Önce ortada sonra stoperde

Kanarya, Emre Belözoğlu’nun yokluğunu çok aradı. Tecrübeli futbolcunun yerine on birde Luiz Gustavo vardı. Maç öncesi tribünlere çağrılan ve ilk kez yumruk şov yapan Brezilyalı, önce orta sahada liderliğe soyundu. Alanyaspor’un önde basması üzerine geriye gelen Gustavo Zanka’nın çıkmasının ardından maçı ise stoperde tamamladı.



ÖZKAHYA ALMANYA'YA

UEFA görevi

FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak olan Wolfsburg-Olexandriya maçında görev alacak. Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak.



EROL BULUT DEĞİŞTİRMEDİ

Alanya aynı kadroyla

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligde son oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’de değişiklik yapmadı. Millî maç arasında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nsakala da takımdaki yerini aldı.



200. MAÇINA ÇIKTI

Efecan’a özel plaket

Maç öncesinde Aytemiz Alanyaspor’la 200. maçına çıkan Efecan Karaca’ya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket verildi. Tecrübeli oyuncu on bir başladığı maçın ilk yarısında sakatlandı ve üzüntülü bir şekilde kenara alındı.