Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Ligin zirvesini belirleyecek, haftanın son maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler liderliği geri istiyor, puan kaybı yaşamayan Alanyaspor ise tadını aldığı koltuğu bırakmamayı hedefliyordu. Düşük tempoda başlayan maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. 39'da Rodrigues'in soldan taşıyıp içeri çevirdiği topu Tolga düzgün ve sert bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0. Ancak golden sonra vites yükselten Alanyaspor kurduğu baskının ödülünü almakta gecikmedi. 43'te soldan gelen ortada Junior Fernandes'in vuruşunu iki hamlede kontrol eden Altay, 45'te yine aynı oyuncunun gol girişimi güçlükle önledi. Ama 45+2'deki hatanın bedeli ağır oldu. Kornerden gelen ortada Altay'ın elinden kaçırdığı topu Bakasetas, Cisse'ye çıkardı. Alanya'nın gol makinesi bu ikramı affetmedi: 1-1.



> Asistler Fenerbahçe'den...

Soyunma odasına yediği son saniye golünün moral bozukluğuyla giren Fenerbahçe, sahaya döner dönmez bir şok daha yaşadı. Bakasetas ceza sahasında yaptığı baskıyla Jailson'dan kaptığı topu, Cisse'ye çıkardı. Bir anda Altay'la karşı karşıya kalan Senegalli yıldız ağları havalandırdığında dakikalar 46'yı gösteriyordu: 2-1. 62'de Fenerbahçe'de inanılmaz bir hata daha yaşandı. Ceyhun, Ozan Tufan'dan kaptığı topu Fernandes'in önüne yuvarladı. Şilili, açısı daralmasına rağmen meşin yuvarlağı Altay'ın bacak arasından geçirmeyi becerdi: 3-1. 64'te Muriç'in şutuna önce kaleci sonra direk engel oldu. Ersun Yanal, Deniz ve Zanka'nın yerine Alper ile Ferdi'yi sahaya sürerek oyunun gidişatını değiştirmek istedi. Ancak ne Alanya'nın disiplini bozuldu ne de Fenerbahçe canlandı. Aksine gol fırsatları üreten, Bakasetas'la da direkten dönen Erol Bulut'un öğrencileri sezonun kayıpsız tek takımı olarak zirve keyfini sürdürdü.



4 HAFTADA 5 GOL

Cisse durmak bilmiyor

Alanyaspor'un ünlü yıldızı Papiss Cisse dün attığı gollerle Süper Lig'de 5 gole ulaştı. Senegalli oyuncu iki rakip hatasında fırsatçılığını konuştururken iki kere ağları havalandırdı. Cisse ligin dört haftasında Alanya'nın karşılaştığı bütün rakiplere gol atarak takımını sırtladı.



ERSUN YANAL OYUNCULARINA SİTEM ETTİ:

Bu goller yenmez

"Maça iyi başladık. Öne de geçtik. Fakat hesapta olmayan bireysel hatalar bu sonucu hazırladı"

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Maça iyi başladık. Öne de geçtik. Fakat hesapta olmayan bireysel hatalar bu sonucu hazırladı. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Gidermemiz gereken eksiklerimiz var. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor. Büyük takımlar böyle goller yiyemez" sözlerini kullandı. Alanyaspor'un teknik patronu Erol Bulut da, "Hak ettiğimiz bir üç puan oldu. Geri düşsek de oyundan kopmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



ADALESİNDE SIKINTI VAR

Efecan devam edemedi

Maçın ilk yarısında taça çıkmaması için topu kovalayan Alanyasporlu Efecan sakatlandı. Adalesini tuttuğu gözlenen futbolcu teknik heyete 'beni değiştirin' işareti yaparak kendini yere bıraktı. Bir süre tedavi gören Efecan sedyeyle kenara alınırken yerine Djalma Campos girdi.



ANTALYA'YI COŞTURDU

Djalma faktörü

Maçın ilk yarısında sakatlanan Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Djalma Campos futboluyla beğeni topladı. Takımına büyük hareketlilik getiren futbolcu Angolalı oyuncu sarı-lacivertli takımın defans hattını ele avuca sığmaz futboluyla çok zorladı.



HENÜZ HAZIR DEĞİL

Adil yedek bekledi

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Adil Rami, ilk defa kadroda yer aldı. Fransız stoper maç öncesi ısınmaya katılırken yedek soyundu. Rami'nin 1-2 hafta daha fiziksel çalışmalara ağırlık verdikten sonra 11'e dahil olabileceği kaydedildi.