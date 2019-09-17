Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı ile son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atan Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın dönüşünü dört gözle bekliyor. Ligde geride kalan dört maçta rakip fileleri altı defa havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise yedi gol görürken ancak dört puan toplayabildi. Abdullah Avcı’nın pas oyununa dayalı sistemi bir türlü rayına oturmazken, siyah-beyazlıların attığı gollerin sadece 2’si forvetlerden geldi. 3-0 kazanılan Göztepe maçında Güven, 3-2 kaybedilen Gazişehir maçında da Umut Nayir gol atabildi. Diğer dört gol ise savunma ve orta saha oyuncuları tarafından atıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı da takımın golcüsü Burak Yılmaz’ın yolunu gözlemeye başladı.



> Göreve hazırım

Sağlık ekibinden tecrübeli golcünün durumu hakkında bilgi alan Abdullah Hoca, Burak’ın Başakşehir maçına yetiştirilmesini istedi. Sağlık heyeti millî golcüye özel program uygularken teknik heyet de fiziki olarak Burak’ı hazırlamak için seferber olacak. Futbolu çok özlediğini ve takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Burak da görev verilmesi hâlinde oynamaya hazır olduğunu söyledi. Bu arada Avcı’nın bekleneni karşılaşamayan Güven’in yerine ikinci golcü olarak bundan sonra Umut Nayir’e forma vereceği öğrenildi. Genç oyuncu Gazişehir maçında oyuna girer girmez golünü atmıştı.



NİYE KÖTÜYÜZ?

Orman rapor istedi

Ligde sadece Göztepe’yi yenebilen Beşiktaş’ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Fikret Orman harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı’dan ayrıntılı bir rapor isteyen Başkan Orman’ın önümüzdeki günlerde oyuncularla da bir toplantı yapacağı öğrenildi.



BRUGGE MAÇINA

Sloven hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika’da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.



KAP BİLDİRİMİ...

5 katı sermaye artırım talebi!

Galatasaray Kulübü, akşam saatlerinde KAP bildiriminde bulunup şirketin 540 milyon TL’ye ulaşması sebebiyle sermayenin 5 katı olan 2 milyar 700 milyon TL’ye çıkarılmasını talep etti. SPK’ya müracaat sonrası izin alınırsa T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilecek, alınan görüş ve izinler çerçevesinde genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.