Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi’nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.



> Final Olimpiyat’ta

Türkiye’yi, Devler Ligi’nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da A Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda 19.55’te Belçika’nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020’de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Bu statta 2005 yılında oynanan Devler Ligi finali unutulmazlar arasına girmişti. Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool maçı 3-3’e taşımış, penaltılarla da kupaya uzanmayı başarmıştı.



Günün programı

E Grubu:

22.00 Napoli-Liverpool

22.00 Salzburg-Genk

F Grubu:

19.55 Inter-Slavia Prag

22.00 B. Dortmund-Barcelona

G Grubu:

19.55 O. Lyon-Zenit

22.00 Benfica-Leipzig

H Grubu:

22.00 Chelsea-Valencia

22.00 Ajax-Lille