Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonu unutturup Avrupa’nın zirvesine oynama hedefinde... Geçen sezona oranla çok daha zorlu bir kura çekse de bütün takım iyi bir ritim yakalanırsa gruptan çıkmanın imkânsız olmadığı görüşünde... Özellikle bu noktada ilk maç kritik önem taşıyor. Belçika temsilcisi Club Brugge ile yarın deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılarda teknik heyetin hedefi üç puan. Geçen sezon deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşayan, gol dahi atamayan Galatasaray’ın artık daha güçlü tarafı hücum hattı. Radamel Falcao gibi dünya yıldızını kadrosuna katan Cimbom, bu sahnelere çok alışık olan ve şu anki formuyla Hollanda Millî Takımı’nın da vazgeçilmezi konumuna gelen Ryan Babel’e de sahip... Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında coşan Feghouli de Valencia yıllarındaki katkıyı takıma sağlıyor...



> Kulübe de sağlam

Galatasaray’ın kadrosunda sahip olduğu bu üç oyuncu, teknik direktör Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi’nde imha ekibi olacak. Brugge deplasmanında emniyetli bir oyun şablonunu izleyecek olan sarı-kırmızılılar Nzonzi ve Lemina ile birlikte altı savunan, üç hücum eden ve bir de dengeleyen modelde oynayacak. Dengeleyici görev de Seri’ye ait. Öte yandan, Fatih Terim’in geçen seneye oranla kulübede de eli çok güçlü. Tecrübeli çalıştırıcı eğer ki oyun tıkanırsa Emre Mor ile Andone’yi de gizli silah olarak sahaya sürmeyi planlıyor.



SAVUNMAYA AYAR

Topla oynamak yok

Geçen sezonun ikinci yarısında gelen ve sergiledikleri performansla beğeni kazanan Luyindama ile Marcao’nun eski görüntülerinden uzak olması, teknik kadroyu harekete geçirdi. Teknik direktör Fatih Terim, son adam olan iki isme topla daha az oynamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Terim “Devler Ligi’nde hatanın telafisi yok. Daha dikkatli olmalısınız” dedi.



Dar alan taktiği!

Dev arenada ilk sınavını Club Brugge ile deplasmanda yapacak olan Galatasaray, hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde devam etti. 5’e 2 dar alan çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Aslan bugün Belçika’ya giderek son antrenmanını yapacak.