Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde yüzümüz güldü. Olimpik sıkletlerin mindere çıktığı zorlu şampiyonada ülkemizi 130 kiloda temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp ilk turda Küba asıllı dünya üçüncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernandez’i, ikinci turda da Çinli Lingzhe Meng’i 4-0’lık sonuçlarla yendi. Çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia’yı da 5-1’le geçen Rıza Kayaalp adını yarı finale yazdırırken olimpiyat vizesini de cebine koydu.



> Haydi, bir daha

Yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşılaştı Rıza Kayaalp minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi. Daha önce üç defa dünya şampiyonluğuna ulaşan millî güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek. Rıza, altın madalya kazanması hâlinde grekoromen stilde 4 defa dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak. Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh’a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.



Altın adam

Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale kalan Rıza Kayaalp, nisan ayında Romanya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alıp bu kulvarda üst üste 8, toplamda da 9. şampiyonluğuna ulaşmış ve rekor kırmıştı.