Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynayacağı Club Brugge ile 3. kez karşılaşacak. 2002 yılındaki maçlarda o dönemde sarı-kırmızılıların başında Teknik Direktör Fatih Terim bulunurken, Belçika ekibinin şu anki teknik direktörü Philippe Clement ise sahada futbolcu olarak yer almıştı.



GALATASARAY BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Ancak Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Brugge ile başlayacak olan sarı-kırmızılılar, rakibi ile daha önce 2 kez karşılaştı.



2002’DEN SONRA İLK KEZ

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda aynı grupta yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002'de İstanbul'dan oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002'de Belçika'da birbirlerine rakip oldu ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu.

2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.



BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 gole de engel olamadı. Öte yandan Club Brugge'un kadrosunda geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne de yer alıyor. Diagne, yaz transfer döneminde kiralık olarak Belçika takımına gitmişti.

GÖZLER FALCAO'DA

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

BELHANDA SAKAT

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.



16. KEZ GRUPLARDA

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

AVRUPA'DA İKİ KUPASI VAR

Galatasaray'ın Avrupa'da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürdü.



DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı.

Aslan, Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.



GALATASARAY'IN CLUB BRUGGE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, kadroda yer almadı.

Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.