Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tandoğan, rakiplerinin hücumu seven bir ekip olduklarını belirtirken zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Ali Tandoğan, İstanbulspor’un güçlü bir kadrosu olduğunu, fakat kendilerinin kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. İstanbulspor’un izlediği 4 maçında da gol attığını, hücum futbolu sevdiklerini ifade eden Tandoğan, bu nokta da tedbirler alarak oyuncularını buna göre İstanbulspor maçına hazırlayacağını söyledi. Tandoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu hafta oynayacağımız maç tabiî ki bizler açısından çok önemli. Kazandığımız bir maçtan sonra bu tip maçların önemi oluyor. Sezonun daha başındayız. 4. haftadayız ve önümüzde 30 hafta var. Bizler açısından uzun bir süre takımların oturmadığı bazı takımların büyük beklentiler içerisindeyken istediğini alamadığı bir ortam içerisindeyiz”.

Sezon başından bu yana büyük sıkıntılar çektiklerini, fakat transfer yasağının kalkmasıyla kadro anlamında ellerinin güçlendirdiğini söyleyen Tandoğan; İstanbulspor maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Rakibimiz İstanbulspor bu anlamda çok iyi bir takım. Birçok takımdan daha iyi bir takım. Ne anlamda bunu söylüyorum. İzlediğim 4 maçında da rakiplerine ciddi anlamda üstünlük sağladılar. Hem hücum hem savunma anlamında iyi işleri var. Hücumu seven bir takım ve her maç gol attılar. Genel olarak öne geçiyorlar. Bu bizler açısından önemsememiz ve dikkat etmemiz gereken bir konu. Rahat bir ekip gergin bir ortam oluşturmuyorlar. Futbol oynuyorlar ve bizde bunlarla alakalı ciddi önlemler alacağız. Sahada neler yapabilir konusunda rakibin analizini yaptıktan sonra çalışmalarımızı o yönde taktik antrenmanlarımızı yapacağız. İnşallah iyi sonuçlarla döneriz.

Tabi ki bu iyi sonuç evimizde oynayacağımız 2 maça tesir eder. Biz hiçbir zaman sonuç odaklı yaşamıyoruz. Altay maçını kaybettik burada gelip ah vah çekmedik. Kazanmamız gerekiyordu. Orda da kazansak burada yine kazanmamız gerekiyordu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.