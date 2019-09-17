Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Red Bull Air Race heyecanı yaşanacak. Geçen sene ilk kez düzenlenen 550 binin üzerinde ziyaretçinin katılım gösterdiği Teknofest, bu yıl 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Red Bull Air Race'in kurucusu ve ilk şampiyonu Peter Besenyei ve Red Bull Air Race pilotu Dario Costa, uçuş tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapmak için Teknofest'e geliyorlar.

62 yaşındaki deneyimli pilot Besenyei'nin kendi kurduğu Red Bull Air Race'de ve dünya akrobasi şampiyonalarında dünya şampiyonlukları bulunuyor. Macar akrobasi pilotu aynı zamanda bir hava aracı tasarımcısı. 2001 yılında gerçekleştirdiği uçuşla Macaristan'da bulunan Chain Köprüsü'nün altından ters uçuş yapan tek kişi olan Peter Besenyei, 2014 yılında Yunanistan'da bulunan Corinth Kanalı'nda da saatte 300 kilometre hıza ulaşmıştı.

"İstanbul'un üzerinde uçmak inanılmazdı"

En son 4'üncü Red Bull Uçuş Günü'nde akrobasi uçağı ile unutulmaz bir şova imza atan İtalyan pilot Dario Costa, Teknofest'te de Red Bull Air Race uçağıyla bir şov sergileyecek. İstanbul üzerinde uçmak deneyimini değerlendiren İtalyan pilot, "İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam” ifadesini kullandı.

Teknofest'te Red Bull Air Race pilotları Peter Besenvei ve Dario Costa akrobasi şovlarının yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de uçaklarında ağırlayacaklar.