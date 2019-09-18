Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda RB Salzburg ile Genk karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 6-2'lik farklı bir skorla galip ayrıldı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Haland ile öne geçen Salzburg, 34. dakikada Haland ile bir gol daha buldu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Hwang'ın golüyle farkı 3'e çıkaran Salzburg, 40. dakikada Lucumi'nin golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Salzburg, ilk yarının son bölümünde Haland ve Szoboszlai ile iki gol daha buldu ve devreye 5-1'lik üstünlükle girdi.

Genk, 52. dakikada Samatta'nın golüyle skoru 5-2'ye getirdi. Salzburg'un 6. golü ise 66. dakikada Andreal Ulmer'den geldi. Genk'te Samatta 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Salzburg, Genk'i 6-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

HALAND MAÇA DAMGA VURDU

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 45 dakikada hat-trick yaparak maça damga vurdu.