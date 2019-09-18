Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hem takımın genel durumuna hem de bugünkü Brugge maçına yönelik konuştu. Sakatlığı bulunan Belhanda'nın ciddi bir kayıp olduğunu belirten ve, "Bu tip oyuncudan fazla yok bizde. Fakat sakatlığı yazıldığı kadar uzun sürmeyecek" derken, "Ligdeki ilk 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam söz konusu değil. 5 puan kaybetmişiz, nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz, çok da iyi oynamamışız. Millî takımlara oyuncu vermek bir gurur ama dönüşlerinde problemli dönüyorlar. Lemina'dan bir 45 dakika faydalanırız dedik, onu bile bulamadık. Muslera da sağ olsun 'oynarım' dedi. Nagatomo aynı şekilde uzak doğudan geliyor" sözlerini kullandı.

Falcao'nun çalışkanlığı

Falcao'nun karakteri ve mütevazılığı ile kendini takıma kısa sürede sevdirdiğini ifade eden Terim, "11'deki antrenmana sabah 9'da gelip 16'ya kadar çalışıyor. Oyun konsantresi, oyuna olan açlığı bizi çok sevindirdi" derken, "Şampiyonlar Ligi müziğini özledim, onu çok seviyorum açıkçası bayılıyorum o müziğe. Brugge bu sene Mignolet transferi ile başladı. Gençler ve tecrübelileri iyi harman etmiş bir takım. Tehlikeli genç oyuncuları ve çok önemli forvetleri var. Dikkat etmemiz gerekecek. Onlar sahasında galibiyetle başlamak isteyeceklerdir, biz de öyle. Hem keyifli bir futbol ortaya koyalım, hem de üç puanla başlayalım istiyoruz" şeklinde konuştu. Hoca, Brugge'a kiralanan Diagne'ye de takıma katkıları için teşekkür etti.

Tek tesellimiz!..

Bulundukları grubu da değerlendiren Terim, "Muhakkak ki grubumuz net herkese göre. Ama oyunlar sahada oynanıyor. Emek vereceksiniz. Masa başı veya kağıtta oynanmıyor, favorilere saygı duyuyoruz. Enteresan bir grup olabilir. Genk ve Cercle-Brugge maçlarını izledim. Umut ediyorum ki iyi başlarız. Sonra Ali Sami Yen'de iki tane oynayacağız. Bakalım neler olacak? İlginç işler olabilir, futbol böyle bir oyun" açıklamasında bulundu. PSG ve Real Madrid'in durumu sorulan tecrübeli hoca gülerek, "İkisi de eski formunda değil. Tek tesellimiz o" dedi.

99 GALİBİYETİ VAR

Galatasaray, Club Brugge karşısına galibiyette “Dalya” demek için çıkacak. Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Cimbom, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanırsa 100. galibiyetini elde etmiş olacak.

Aslan’ın forma sponsoru THY

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak. Sarı-kırmızılılar THY göğüs reklamlı formasıyla ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, seyahatlerini de THY ile gerçekleştirecek.

KONU: FESİHLER...

G.Saray'da Divan Kurulu olağanüstü toplanıyor. Konu, Emlak Konut ile yapılan protokollerin feshinin nedenleri ile olası sonuçları ve Bankalar ile imzalanan “yapılandırma sözleşmesi” hakkında bilgilenmek. Toplantı 23 Eylül'de yapılacak.