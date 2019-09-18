Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın ve dünyanın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray sezonun ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkıyor. Jan Breydelstadion’daki karşılaşma 19.55’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Rakip Diagne

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 defa havalandırdı. Sarı-kırmızılıların transferin son gününde Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne ise eski takımına karşı görev alacak. A Grubu’nun diğer maçında 22.00’de PSG ile R. Madrid karşı karşıya gelecek.

GALİBİYETİ FAZLA

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 73. Avrupa maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim’le 72 karşılaşmada 30 galibiyet, 15 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Terim idaresinde UEFA Kupası’nı kazanan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.