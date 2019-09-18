Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor’un 3-1 üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili gündem “kural hatası” iddiaları. Hem de bir değil iki tane... İlki ilk yarının uzatmasında Alanyaspor’un taçtan gelen topta beraberliği sağladığı golle alakalı... Pozisyonda Fenerbahçe kalecisi Altay topu taca gönderdi. Alanyasporlu oyuncu tacı yanlış yerden tam kullanmak üzereyken hakem Halis Özkâhya “Dur atma” dedi ve müdahale etti. Ardından da atışın yerinden kullanmasını istedi sonra Alanyaspor’un beraberlik golü geldi.

Ceza sahası dışında

Kurallara göre “taç yerinden atılmamışsa, taç rakip takıma geçer” deniyor ama hakem, atış sırasında müdahale ettiği için kural devre dışı kaldı. Ki, MHK de Özkâhya’nın kararını doğru buldu. Ve diğer kural hatası iddiası... F.Bahçe’nin aut atışı sırasında kaptırılan topu Cisse ağlara yolladı. Kural “Ceza sahasından çıkmayan oyuncu; topa, rakibe müdahale edemez, top için mücadeleye giremez” derken aut atışında Jailson’a müdahale eden Alanyasporlu Bakasetas ceza sahası dışında.