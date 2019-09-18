Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atalanta Başkanı Antonio Percassi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atan, ardından sözleşmesi feshedilen Martin Skrtel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Percassi, transferin son günü Başakşehir'e giden Slovak stoperin, kulüpten ayrılma gerekçesini açıkladı.

"SKRTEL'İN EŞİ BURAYI İSTEMEDİ"

Başkan, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi çocuk ve acı çektiği çok açıktı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Atalanta'ya transferi sonrasında "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" ifadelerini kullanmıştı.