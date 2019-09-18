Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına Club Brugge deplasmanında başladı. Deplasmanda alacağı galibiyet ile evine avantajlı dönmek isteyen sarı kırmızılı temsilcimiz, iyi bir başlangıç yapmanın peşinde! TSİ 19.55'te başlayan ve Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu hakemlerinden Slavko Vincic yönetiyor.

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20' Brugge'de Bonaventure'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.

19' Lemina'nın kaptığı topla hızlı hücum fırsatı yakalayan Galatasaray'da Babel ceza sahasının dışından uzak köşeye doğru bir şut denedi. Top yandan auta gitti.

18' BRUGGE'DEN TEHLİKE! Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

16' Galatasaray'da Marcao, Bonaventure'yle girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

16' Seri ara pasıyla Falcao'yu savunma arkasına kaçırmayı denedi, ama araya Deli girdi.

14' Lemina da ceza sahası dışından bir şut çekti. Top savunmaya çarpıp kaleci Mignolet'nin kucağında kaldı.

13' Falcao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

7' CLUB BRUGGE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Vormer'in sağ kanattan yaptığı ortaya uzak köşede bomboş bir şekilde yükselen Bonaventure'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

6' Savunma arkasına atılan yüksek bir pası kesmek isteyen Luyindama'nın müdahalesi kornere çıktı. Club Brugge köşe vuruşu kullanacak.

4' Bonaventure, sol kanatta Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktada Feghouli'ye faul yaptı.

Ve karşılaşma Club Brugge'ün santra vuruşuyla başladı.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli, Falcao

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Jan Breydelstadion’daki karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Club Brugge Galatasaray maçı neden 19.55'te?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da saat değişikliğine gitmişti. UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Yani Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 oluyor.

Maçtan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 279 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı. Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

En çok maça Bülent Korkmaz çıktı

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı. Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor

16 sezon sonra rakip oldular

Galatasaray ile Club Brugge, 16 sezon sonra Avrupa kupalarında bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine aynı grupta yer almıştı. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki karşılaşmayı ise 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Galatasaray, Belçika ekipleriyle de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı takım, 2 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçta ise Belçika temsilcilerine yenilmekten kurtulamadı. Söz konusu 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü. Club Brugge ise Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında 7 maç oynadı. Bunların 3'ünü kazanan Belçika temsilcisi, ikişer beraberlik ve yenilgi aldı. Türk takımlarına 12 gol atan Club Brugge, 10 gole engel olamadı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Gözler Falcao'nun üzerinde olacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne eski takımına karşı

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

Belhanda sakat

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.