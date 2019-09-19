Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunda kulüpler bazında iki numaralı organizasyon olan UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda ilk hafta maçları bugün başlayacak. Üç takımla temsil edildiğimiz kulvarda üç maçımız da dışarıda. İlk imtihanımızı C Grubu’nda Trabzonspor verecek. Karadeniz ekibi 19.55’te Getafe’ye misafir olacak. Ardından ise Beşiktaş ve Başakşehir sahne alacak. Ligde istediği sonuçları alamayan Kara Kartal K Grubu’nda Slovakya’da Slovan Bratislava’yla karşılaşacak.

> Final Polonya’da

Rakiplerin durumuna bakılırsa belki de gecenin en zor sınavını Medipol Başakşehir verecek. Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz J Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’da Roma ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 22.00’de başlayacak. 12 grupta ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. Kupa 2’de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek. UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’daki Gdansk Stadı’nda oynanacak.



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Kupa 2’de öne çıkanlar

UEFA Avrupa Ligi’nde organizasyonun en başarılı teknik adamları kupayı üçer kez kazanan Trapattoni ve Emery oldu. Atletico Madrid’den Simeone ise Avrupa dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak tarihe yazdı. Trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol Reyes ise beş defayla bu kupayı en çok kazanan oyuncu oldu.