Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un teknik patronu Ünal Karaman, bugünkü Getafe maçına yönelik yaptığı basın toplantısında, “Rakibimizin ligdeki durumuna baktığımızda, oldukça saygı duyacağımız bir ekip olduğunu söylemeliyim. Kendimizi hangi pozisyonda test edebileceğimiz noktasında iyi bir deneyim olacak. İyi bir futbol, bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Sonrasında ise puan veya puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Biz güveniyoruz, oyuncularımız eksildi ama yine sahaya çıkacak yürekli oyuncularımız olacak” dedi.



> Yakışanı yapacağız

“Şehir genetiğimizde başarı ve teslim olmama var. Barcelona’yı Trabzon’da yendiğimizde ben oyuncuydum” vurgusu yapan Ünal Hoca, “Futbol her türlü sonuca ve oyuna gebe. Rakibiniz ne kadar güçlü olsa da, mutlaka zor duruma düşecekleri bir pozisyon olacaktır. Asla umutsuz ve olumsuz düşünmüyoruz” diye konuştu. Sağ bek Joao Pereira da, “Çok heyecanlıyız. Bütün oyuncularını analiz ettik. En iyi skoru almak istiyoruz” dedi.