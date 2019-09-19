Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi 'büyük para' kazandırmaya devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda ayak bastı parası (15.25 milyon euro) ve naklen yayın gelirinden (20 milyon euro) 35.25 milyon euro kasasına koymuştu.

A Grubu'ndaki ilk sınavında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray 1 puan için verilen 900 bin euro artı gelir elde etti.

Böylece sarı kırmızıların toplam geliri 35.25 milyon euro (yaklaşık 225 milyon TL) oldu. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takımlara galibiyet halinde 2.7 milyon euro bonus veriyor.