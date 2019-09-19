Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan ile eşi Cemre İnan'ın bir kız bebeği dünyaya geldi. Bugün özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Galatasaray Spor Kulübü, takım kaptanını bu özel gününde unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Baba ve anne olma mutluluğunu yaşayan kaptanımız Selçuk İnan'la sevgili eşi Cemre İnan'ı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
Selçuk İnan'ın mutlu günü
19.09.2019 - 15:38 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, baba oldu. Selçuk İnan ile eşi Cemre İnan'ın bir kız bebeği dünyaya geldi.
Etiketler : Selçuk İnan,
651309 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/651309.aspx
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