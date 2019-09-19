Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

Stat: Coliseum Alfonso Perez

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Grega Kordez xx

Getafe: Leandro Chichizola xx, Allan Nyom xx, Djene Dakonam xx, Bruno Gonzalez xx, Raul Garcia xx, Fayçal Fajr xx, David Timor xx (Arambarri dk. 90+1 ?), Francisco Portillo xx, Kenedy xx (Cucurella dk. 77 x), Angel Rodriguez xxx, Enric Gallego xx (Jaime Mata dk. 68 x)

Yedekler: David Soria, Damian Suarez, Leandro Cabrera, Jorge Molina

Teknik Direktör: Jose Bordalas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Joao Pereira x, Hosseini x, Campi x, Novak x, Doğan Erdoğan x (Abdulkadir Parmak dk. 59 xx), Obi Mikel x, Sosa x, Avdijaj x (Sturridge dk. 46 x), Nwakaeme x (Fıratcan dk. 83 ?) Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Angel Rodriguez (dk. 18) (Getafe)

Sarı kartlar: Campi, Sosa (Trabzonspor), Kenedy, Fayçal Fajr, Mata (Getafe)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Getafe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Djene'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takımın bir kez daha sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Gallego topa kötü vurunca kaleci Uğurcan Çakır rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

18. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta Raul Garcia'nın yaklaşık 40 metreden uzak direğe yaptığı ortada iyi yükselen Angel kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Nyom'un yerden ortasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır son anda topa uzanarak tehlikeli bir pozisyonu önledi.

35. dakikada Trabzonspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının ortasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme kale önünde topu Sturridge ile buluşturmak istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Rodriguez'in sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.

70. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Timor’un şutu savunmaya da çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.

75. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenedy’in yerden şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

81. dakikada Portillo’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mata’nın şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Sosa’nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Sturridge’in uygun durumda vuruşunda defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı.

Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi.

Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.

Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı.

AA muhabirinin görüş aldığı İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.

Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.

Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.