Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 yenildi.

Stat: Narodny

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim (Dk. 89 Bajric), De Kamps (Dk. 82 Ljubicic), Holman, Drazic (Dk. 77 Daniel), Rharsalla, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz (Dk. 74 Hutchinson), Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby (Dk. 79 Lens), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 58 Sporar, Dk. 90+3 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava), Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan), Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 28 De Kamps, Dk. 84 Ljubicic (Slovan Bratislava)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi.

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

62. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Greif iki hamlede topu kontrol etti.

63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada Ruiz'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

75. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Drazic'in vuruşunda, top açıyı daraltan kaleci Karius'tan döndü.

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Slovan Bratislava, müsabakayı 4-2 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.

Siyah-beyazlı ekip maça Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ile Jeremain Lens oturdu.

Avcı'nın Beşiktaş'taki ilk Avrupa maçı

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı.

Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi.

Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.

Ev sahibi takım seyircisiz oynadı

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı.

UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi.

Beşiktaş'ın az sayıdaki taraftarı da karşılaşmayı statta takip etti.