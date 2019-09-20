UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları sona erdi. Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği gollerle 4-2 yenildi. Medipol Başakşehir, Roma deplasmanından 4-0 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4
Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3
B Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0
C Grubu:
Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0
Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0
D Grubu:
LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0
PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2
E Grubu:
Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1
Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1
F Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3
G Grubu:
Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1
H Grubu:
Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1
I Grubu:
Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1
Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2
J Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4
Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0
K Grubu:
Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2
L Grubu:
Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0
Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2