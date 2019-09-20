Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşılaşan temsilcimiz Trabzonspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi önemli oyuncularının sakatlığı sebebiyle zor günler yaşayan temsilcimiz, maç boyunca rakibine topla oynama konusunda üstünlük kursa da hücumda etkili olmayı başaramadı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Garcia'nın soldan yaptığı iyi değerlendiren Rodriguez, sol kanattan yapılan ortada düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren isim oldu: 1-0. İlk yarının geride kalan bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken, ender gelişen Trabzonspor atakları tehlikeli bir pozisyon oluşturmayınca soyuna odasına ev sahibi takımın tek farklı üstünlüğü ile gidildi: 1-0.

Sturridge kaçar mı bu!

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman ikinci yarıya hücum hattını hareketlendirmek için Donis Avdijaj'ın yerine Daniel Sturridge ile başlarken, bu hamle Getafe savunmasını aşmak için yeterli olmadı. 64'te Rodriguez'in ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti. Maçın son yarım saatlik diliminde oyuna daha fazla ağırlığını hissettiren taraf İspanyol ekibi olurken, Uğurcan bu bölümde farkın ikiye çıkmasını engelledi ve takımını maçın içerisinde tuttu. Son bölümde dar bir rotasyonla oynamanın getirdiği yorgunluğun da etkisiyle oyundan düşen temsilcimiz, 90'da Sturridge ile beraberlik golüne yaklaşsa da son anda araya giren Getafe savunması gole izin vermedi ve 90 dakika 1-0'lık skorla sona erdi.

Eksiğiz, yetersiziz

Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Getafe’ye 1-0 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman eksiklerden yakındı. Karaman geçen sezon çok iyi futbol oynayan takımda neler değiştiği sorusuna “Bir takımı oluşturan değişik karakterde oyuncular vardır. Futbol gerçeği içinde sizi ileri taşıyabilecek, üç oyuncunuzu kaybedince tabii ki bir şey değişecek. Biz geçen sene oyun hattımızdan santraforu da saydığımızda dört oyuncudan mahrumuz. Bunlar hepsi topla süratle oyunculardı. İki üç haftada takımı farklı karaktere büründüremezsiniz. Eksikler dönünce daha iyi olacağız. Belki alttan iki üç oyuncuyu daha alacağız” dedi.

Biz TFF’yi uyarmıştık!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Getafe maçı öncesinde yaptığı açıklamada son dönemde dozu artan hakem hataları tartışmalarına değindi. VAR hatalarının ilk dört haftaya damga vurduğunu söyleyen Ağaoğlu “Bugünlerin yaşanacağını biliyorduk. Federasyon başkanımızı kurullar oluşmadan önce uyarmıştık. O liyakatte olmadıklarını söylemiştik. Ben iyi oynamadım diye hakem beni cezalandıramaz. Herkes görevinin bilinci içerisinde olmalı. Yoksa bu işin içinden çıkamayız” diye konuştu.