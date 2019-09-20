Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bu sezon ilk defa Avrupa sahnesine çıkan Beşiktaş deplasmanda Slovan Bratislava karşısında geriden gelip öne geçmesine rağmen mağlup oldu: 2-4. Siyah-beyazlılar tıpkı son oynanan ve 3-2 kaybedilen Gazişehir maçında olduğu gibi maça ön alanda baskılı ve istekli başladı ancak yine yapılan bireysel hata pahalıya patladı. Kaleci Karius'un akıl almaz hatası sonucu Sporar boş kaleye yuvarladı: 1-0. Bu gol Beşiktaş'ı oyundan düşürmedi, aksine daha da hırslandırdı. Önce 29'da Ljajic kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi, ardından ilk yarının son anlarında N'Koudou ortaladı, Bozhikov kendi kalesine topu gönderdi: 1-2. Siyah-beyazlılar ilk yarıda hücumda çok etkiliydi ancak sağ ve sol bekte görev yapan Douglas ile Rebecho'nun kanadından rakibin sık sık tehlikeli olması dikkat çekti.

Uzatmalarda hüzün

Beşiktaş ikinci yarıya da iyi başlamıştı. Oyun kontrolünü elinde bulunduran siyah-beyazlı futbolcular çok rahat top çeviriyordu. Ancak bireysel hata Kartal'ın bir defa daha canını yaktı. Ruiz'in ıskaladığı topu alan Sporar skoru eşitledi: 2-2. Rakip kontrataklarla etkili olmaya devam etti. Rhasalla 63'te elini kolunu sallaya sallaya ceza sahasına girdi, şutu direği sıyırıp auta çıktı. Drazic 74'te karşı karşıya pozisyonda Karius'a takıldı. Atiba'nın 81'deki kafa şutu çizgiden çıkarıldı. Abdullah Avcı son 10 dakikada galibiyet golü için Güven Yalçın ve Lens kozlarını oynadı. Maçın son anları kâbusa dönüştü. 90+3'te Ljubicic, 90+4'te Rhasalla'nın golleriyle neye uğradığını şaşıran Kartal sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Özre rağmen gol!

Maçın 90+3’üncü dakikasında skor 2-2 devam ederken Slovan Bratislava’nın golcüsü Sporar ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırıp Rebecho’nun kafasına müdahalede bulundu. Sporar bu pozisyonda önce Rebocho, sonra da hakemden özür dilese de Estonyalı hakem kornerin kullanılmasını istedi ve Beşiktaş’ı 3-2 geriye düşüren gol geldi.

Kendimi sorgulayacağım

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı, “Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok. Sistem, organizasyon, bireysel performans, takım savunmasında hata... Bunun çok açıklaması yok. Çözüm bulmaya çalışacağız ama bu seviyede, bu şekilde hata yapamazsın. Kendimizi ve oyuncuları sorgulayacağız” derken, “Kötü bir görüntü var. Beşiktaş taraftarlarından özür diliyoruz. Yarın (bugün) daha sağlıklı düşünerek, neler yapabileceğimize karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

ELNENY-KAYODE'YE ÜÇER MAÇ CEZA GELDİ

∂ PFDK, Gazişehir -Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Mohamed Elneny ile Kayode'nin cezalarını açıkladı. Alınan karara göre her iki futbolcuya da üç maç men cezası verildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Tahkim Kurulu'na başvurarak cezaya itiraz edeceği öğrenildi.

NAYİR: BİREYSEL HATALAR PAHALIYA PATLIYOR

Umut Nayir maç için, ‘’Bu hatalar bize pahalıya mâl olmaya başladı. Bizim gibi takımların bu seviyede bireysel hata yapmaması lazım. Bunun bilincine varmalıyız. Beraberliği kabul edemezken kaybettik. Son dakikadaki goller bizim için yıkıcı oldu” yorumu yaptı.

BAŞKAN VE ADAMLARI

Beşiktaş yönetimi Bratislava deplasmanına büyük ilgi gösterdi. Kafile ile Slovakya'ya gelen Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra başkan Fikret Orman ile yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da karşılaşmayı stattan takip etti.

PENALTI BEKLEDİ AMA

Âdem Ljajic 38. dakikada rakibinin net müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Ancak Estonyalı hakem bunu aldatmaya çalışma olarak yorumladı. Yerden kalkan Ljajic penaltı beklerken kendisine sarı kart gösterildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.