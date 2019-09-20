Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Geçen sezon Kulüpler Birliği’nde Galatasaray dışındaki 17 kulübün birlikte hareket ederek bildiri yayımlamasıyla başlayan süreçte, bugün özellikle Fenerbahçe ile sarı-kırmızılılar arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yönelik “Sicili bozuk” açıklaması infial oluşturdu. Sarı-kırmızılı camiada birlik, kenetlenme çağrıları yapılıyor. Fatih Terim, önceki gece Club Brugge maçı sonrası Ali Koç’un sözlerinin hatırlatılması üzerine “Cevabını alacak” dedi. Tecrübeli teknik adam bu cevabı önünüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında ortaya konulacak performans ve skorla vermeyi hedefliyor.

Terim’in ceketi asılacak

Şimdiden derbiye kilitlenen Fatih Terim, kendi sahalarındaki maçta sarı-lacivertlileri bozguna uğratmak istiyor. Galatasaray taraftarları da Fenerbahçe Başkanı’nın sözlerine büyük tepki gösterirken Fatih Terim’e destek verdi. Sarı-kırmızılıların en büyük taraftar oluşumu ultrAslan da bildiri yayımlamasının ardından Fenerbahçe derbisine yönelik hazırlıklara başladı. Özellikle daha önce de derbi maçlardaki koreografileriyle büyük görsel şölen yaşatan ultrAslan, Fenerbahçe maçına “Sicil” vurgusuyla bir koreografi hazırlayacak. Cezası sebebiyle derbi maçta kulübede yer almayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, o maçta kulübeye ceketini asılacağı öğrenildi.

FEGHOULI’DEN MESAJ

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli, Club Brugge maçının geride kaldığını söyledi. Cezayirli yıldız Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya “Çok fazla maçımız var. Şu an için en önemli maçımız bir sonraki maçımız yani Yeni Malatyaspor maçı. Kazanmalıyız. Fenerbahçe maçını sonra konuşuruz” cevabını verdi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Divan Kurulu, 23 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de başlamak üzere basına kapalı olarak olağanüstü toplanacak. Toplantıda Emlak Konut ile Riva ve Florya arazileri için yapılan protokollerin güncel durumlarının ve muhtemel sonuçlarının konuşulacağı aktarıldı.

GÜNEŞ ONUN İÇİN

Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün Galatasaray’ın Club Brugge ile yaptığı maçı tribünden seyretti. Emre Mor’u takip etmek için statta olan Güneş, son 30 dakikalık bölümde genç futbolcuyu gözlemledi. Güneş’in bir sonraki millî takım kampına Emre Mor’u davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Aslan, ayağının tozuyla

Club Brugge ile deplasmanda golsüz berbere kalan Galatasaray, ayağının tozuyla ligde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılılar aktif dinlenme çalışması yaptı.

Nzonzi tamam diğerlerine yükleme

Şampiyonlar Ligi’nde grubun ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray’da teknik heyet, Steven Nzonzi’nin mücadelesine tam not verdi. Lemina ve Seri ise aynı gayreti gösteremedi. Fransız oyuncu, fizik gücü, hamleleri, pas isabet yüzdesi ile teknik heyetten tam puan aldı. Fizik olarak yüzde 100 hazır olmayan Lemina yine performans olarak sınıfı geçemezken Gabonlu futbolcunun kondisyoner Alberto Bartali ile ekstra çalışmaları artıracağı belirtildi. Seri için de aynı programı düşünen teknik ekip, iki oyuncunun çok çabuk şekilde hazır olmaları isteyecek.

Oynadıkça açılacağım

Sarı-kırmızılı formayla ligdeki ilk maçında Kasımpaşa’ya attığı golle takımına galibiyeti getiren yeni transfer Radamel Falcao, Club Brugge maçını boş geçti.Kolombiyalı yıldız “Birbirimize yeni alışıyoruz. Her şey daha güzel olacak. Benim de zamana ihtiyacım var. Oynadıkça kendime geleceğim” ifadelerini kullandı.