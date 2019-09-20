Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, "Lütfen camia olarak birlikte kalalım. Bu sezon oynanacak daha çok maçımız var. Pazartesi önemli bir maç var, desteğinizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Loris Karius'un Beşiktaş taraftarına mesajı:

"Bu maçın hem takımımıza hem de taraftarımıza acı verdiğini biliyorum. Kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. İlk golde sorumluluğu üstüme alıyorum. Daha iyi olabilirdim. Ona rağmen kazanabilirdik. Son dakikalarda yediğimiz gollere rağmen bir şey bitmiş değil. Fakat lütfen camia olarak birlikte kalalım. Bu sezon oynanacak daha çok maçımız var. Pazartesi önemli bir maç var, desteğinizi istiyoruz. Birlikte olalım ve 3 puanı alalım. Bu takım sahada sizin için elinden gelen her şeyi vermeye çalışıyor."