Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı finalde karşılaştığı Rus Zavur Uguev’e mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Güreşçimiz dün ilk maçında Çinli Shaofeng Liang’ı 12-2 sayı tuşuyla, ikinci turda İtalyan Givi Davidovi’yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic’i 5-4, yenerek geldiği yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev’i 5-3 mağlup edip finale yükselmişti.

Taha Akgül finalde

Final maçında Rus rakibi karşısında müsabakaya iyi başlayan Süleyman Atlı, geriye düşmesine rağmen hızlı ataklarla cevap vermiş ve tabelayı 3-3’e getirmişti. Ancak Rus güreşçi sonrasında arka arkaya sayılar alarak farkı açtı ve minderden 13-3 sayı tuşuyla galip ayrılıp altın madalyayı aldı. Dün mindere çıkan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçimiz 125 kiloda finale yükseldi. Taha, bugün altın madalya mücadelesi verecek.

Dört olimpiyat vizesi hazır

Kazakistan’da dördüncü defa dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, bronz alan Cenk İldem ile dün gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile finale çıkan Taha Akgül olimpiyat kotasını almış oldu.