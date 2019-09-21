Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Spor gündemindeki yüksek tansiyon Samandıra'ya sıçramadı. Sezonun ilk yenilgisini Alanya'da alan sarı-lacivertliler ne yönetimin bu maça yönelik itirazının ne de derbi öncesi Galatasaray'la yaşanan yüksek gerilimin takıma yansımasına izin verdi. Kaptan Emre'nin etrafında toplanan futbolcular tamamen Ankaragücü maçına odaklandı. "Bize her zaman destek olan taraftarlarımız için Kadıköy'de kazanarak geçen haftayı unutturalım ve derbi öncesi camiamızı mutlu edelim" derken, takım arkadaşları "Sahada kalacağız, sahada kazanacağız" şeklinde destek verdi.

Hedeften sapmak yok

Ankaragücü karşılaşmasında galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Her mücadeleye aynı motivasyonla çıkıp, galibiyet için disiplinden taviz vermeden savaşacağız. Rakiplerimize cevabı sahada vereceğiz. Bu yola hep birlikte çıktık. Şampiyonluğa omuz omuza beraber yürüyeceğiz" ifadeleriyle birbirlerine moral aşıladı. Hiçbir şeyin, şampiyonluk sinerjisinin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini dile getiren oyuncular "Karşımıza çıkarılan zorluklara hep beraber göğüs gererek mutlu sona ulaşacağız" sözünü verdi.