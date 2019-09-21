Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik sezon yaşanıyor. Türk temsilcileri bu sezon Avrupa kupalarına çok kötü bir başlangıç yaptı. Uzun süredir 10. sırada yer alan Türkiye, Hollanda'nın hızlı yükselişiyle 11. sıraya geriledi. İlk 10 için Türkiye, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya arasında kıyasıya bir yarış var. Klasmanda 11. olan ülke, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun, kendi liginde de "Devler Ligi" vizesi almasını bekleyecek. Aksi takdirde eleme oynayacak. Bu sezon oluşacak puan durumu 2021-22 sezonunu şekillendirecek. Bir başka deyişle yıllardır ön elemeleri geçip ikinci takımımızı gönderemediğimiz Şampiyonlar Ligi'ne, hiç takım gönderememe tehlikesiyle karşı karşıyayız.