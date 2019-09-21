Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın sezon öncesinde başlayan, ligin ilk dört maçıyla devam eden sıkıntıları, Slovakya'da 4-2'lik mağlubiyetle kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Abdullah Avcı'nın henüz sezon başı olmasına rağmen koltuğu sallanmaya başladı bile. Kötü sinyaller sezon başından bu yana durmadı. Hazırlık maçlarındaki kötü skorlar önemsenmemeye çalışıldı. Lig başladı ve dört maçta bir galibiyet çıkarılabildi. Avrupa'daki ilk maçla birlikte yeni bir sayfa açılması hedefleniyordu ancak Slovan Bratislava gibi sıradan bir takım karşısında alınan dört gollü mağlubiyet, takımdaki herkesin sorgulanmasına yol açtı. Beşiktaş'ı henüz sezonun başında bu kadar kötü bir tablo içinde bırakan sebepler beş ana maddede toplanıyor. Bunların ilki; yapılan transferlerin yetersizliği. Beşiktaş taraftarının yakın geçmişte gördüğü Talisca, Gomez, Pepe, Marcelo, Fabri, Babel, Aboubakar gibi yıldızların yerini kapasiteleri sınırlı N'Koudou, Rebocho, Elneny, Ruiz, Boyd ve Diaby aldı.

Nereden nereye geldiler...

Takımın en önemli eksiği ise santrfor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda yerine oynayabilecek güçlü bir yedek bulunmuyor. Nitekim gözler sezona sakatlıkla giren Burak'ı arıyor. Önceki sezonlarda kulübede Negredo, Vagner Love gibi isimler vardı. Cenk Tosun yokluğunda Mario Gomez'i aratmaz; Cyle Larin bile en azından sezon başındaki Avrupa maçlarında skora rahatlıkla katkı verirdi. Bir diğer sıkıntı ise transferlerin takıma geç katılması. Takımın kimyasının oluşamamasında bu durum çok önemli rol oynadı. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de uygulattığı çok pasa dayalı sistemi bir türlü oturtamaması da oluşan kötü tablonun sebeplerinden biri. Tecrübeli teknik adam elinde Başakşehir'deki gibi bol alternatifli bir kadrosu bulunmuyor. Daha da önemlisi kadrodaki oyuncular, Avcı'nın kafasındaki sisteme uygun değil.

Kartal’ın Zorlu fikstürü

Pas oyununa alışkın ve kariyerlerinde bu sistemi uygulayan kulüplerde forma giyen sadece Ruiz, Douglas, Oğuzhan ve Llajic var Avcı'nın elinde. Tecrübeli çalıştırıcının geçiş oyunuyla da büyük fark ortaya koyması bekleniyordu. Ancak Başakşehir'deki Avcı'nın takımının aksine Beşiktaş'ta futbolcular topu kaybettiklerinde savunma pozisyonuna geçmekte, kazandıklarında da hızlıca kaleye gitmekte başarısız. Beşiktaş'ın belini büken bir başka faktör de sezon öncesinden bu yana bitmeyen sakatlıklar. Burak Yılmaz hâlâ ortalarda yok. Atiba geç döndü, Oğuzhan ve Roco düzelemedi, Ruiz de sakatlandı. Son derece sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ı şimdi çok daha zorlu maçlar bekliyor olacak. Yaralı Kartal, iki hafta içinde Başakşehir, Trabzonspor, Wolverhampton ve Alanyaspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar da Abdullah Avcı'nın geleceğini belirleyecek.

Karius özür diledi!

Bratislava'da yaptığı inanılmaz hatayla gole sebep olan Loris Karius, siyah-beyazlı taraftarlardan destek istedi. Alman kalecinin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: Bu maçın herkes için can acıttığının farkındayım. Çok sinirli olabilirsiniz. Ben ilk golde topa daha iyi müdahale yapabileceğim konusunda bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Ondan sonra da maçı kazanabilirdik. İşler ters gitti, son dakika golü yedik. Lütfen, bütün kulüp bir arada kalalım. Bu sezon hâlâ uğruna oynayabileceğimiz çok şey var. Pazartesi akşamı önemli bir maçımız var. Bu olumsuzlukları atlatmak için sizin desteğiniz olmazsa olmaz. Beraber olalım ve üç puanı kazanalım. Maç günü, tüm takım sizin için varını yokunu ortaya koyacak"..