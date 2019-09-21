Sarı-kırmızılılar, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede adına yer vermediği ve kadro dışı bıraktığı Martin Linnes'i ara transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Arjantin'den talipleri olduğu iddia edilen Norveçli futbolcunun da kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Linnes'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor.
Maçtaki görüntüsü yürek burkmuştu... Linnes'in gidişatı belli oldu!
21.09.2019 - 09:07 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın ismini TFF'ye bildirmediği Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı maçta tribündeki yerini alarak takımına destek vermişti. O esnada üzgün görülmesi taraftarın oldukça dikkatini çekmiş, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bu gelişmelerin akabinde Linnes'in durumunun ne olacağı netleşti. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanacağı öğrenildi.
Etiketler : martin linnes,galatasaray,transfer,
651662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/651662.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş - Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor - Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray - Konyaspor
26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5