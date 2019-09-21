Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Senegalli golcü Mamadou Niang, geçtiğimiz sezonu Fransa amatör küme ekiplerinden Athletico Marseille'de geçirmişti. Futbol kariyerini bu takımda noktalayan santrforun kulüpteki yeni yeni görevi ise dün resmen açıklandı.

Athletico Marseille'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 39 yaşındaki eski futbolcunun sportif direktörlüğe getirildiği ifade edildi. Yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla 33 maçta 15 gol 12 asist kaydederken yarım sezon oynadığı Beşiktaş'ta ise 10 maçta 3 kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti. (Fanatik)