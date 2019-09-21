Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xxx, Rami x (Jailson dk. 46 x), Zanka xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Tolga xx, Deniz xxx (Tolgay dk. 85 ?), Rorrigues x (Emre Belözoglu dk. 41 xx), Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx (Hasan Kaya dk. 46 x), Kulusic xx, Pazdan x, Pinto xx, Faty xx (Aydın dk. 75 x), Moke xx, Sedat Ağçay x, İlhan Parlak x, Hector Canteros xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Yalçın, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Oğuzhan, Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Zanka (dk. 20), Muriqi (dk. 73 ) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 16) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe), Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Vedat Muriqi’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tolga müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

55. dakikada Ozan’ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Kruse’nin sert şutu kaleci Korcan’dan oyun alanına geri döndü.

61. dakikada ceza Gustavo’nun uzun pasını Vedat, Deniz’e indirdi. Deniz’in şutu ise üstten auta çıktı.

68. dakikada Kruse’nin pasını alan Tolga’nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği plase şutu Korcan son anda kornere yumrukladı.

73. dakikada Emre’nin savunma arkasına yolladığı topla sol çaprazda Kruse buluştu. Alman yıldızın rakibini çalımlayarak yaptığı ortayı arka direkte Muriqi tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

83. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Canteros’un sert şutunu Altay kornere çeldi.

90+4. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ara direkte Tolga’nın şutunu Korcan kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, son maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira'yı yedeğe çeken Yanal, bu ismin yerine ise Adil Rami'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

Adil Rami ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminin son günlerinde Fransız stoper ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Rami, hazır olmadığı gerekçesiyle önceki müsabakalarda görev yapmamıştı.

Luiz Gustavo ilk kez Kadıköy'de

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda ilk maçına çıktı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasını ilk defa giyen 32 yaşındaki Gustavo, Fransa'nın Olympique Marsilya takımından transfer edilmişti.

Kaptan Emre yedekler arasında

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta içi antrenmanların çoğunda takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı.

Neslican Tay unutulmadı

Fenerbahçe taraftarı, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Okul Açık" tribününün olduğu bölüme "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin... Mekanın cennet olsun Neslican." yazılı pankart astı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşma öncesi sahaya "Mücadelen çok güzeldi Neslican" pankartı ile çıktı.