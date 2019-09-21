Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.