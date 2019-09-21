Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
Taha Akgül dünya ikincisi oldu
21.09.2019 - 17:37 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Taha Akgül,dünya güreş şampiyonası,
651754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/651754.aspx
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