Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli tenisçi Başak Eraydın, ITF tarafından Romanya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde Rumen partneri Andreea Mitu'yla şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Arad kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, Başak ve Rumen partnerinin finalde Romanya'dan Oana Gavrila-Andreea Amalia Rosca ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.

Başak ve Mitu çiftinin, rakiplerini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.