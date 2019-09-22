Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da üzüncü verici bir son vardı dün akşam... Dünya Güreş Şampiyonası’nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu millî güreşçimiz Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Ki o Taha Akgül, buraya gelene kadar rakiplerine puan dahi vermemişti. Rakip ise Taha için tanıdık biriydi. Akgül, son Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği ve son iki yılın dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriasvili ile seyir zevki yüksek bir final yaptı.

Bu kez olmadı

Güreşçimiz 2-0 öne geçtiği ve ardından 4-0’ı bulduğu müsabakada rakibinden karşılık gördü. 4-4’lük eşitlik sonrası Taha, müsabakanın son saniyelerine 6-4 önde girdi. Petriashvili son bir atak yapıp iki puan aldı ve durumu 6-6’ya getirip puan avantajıyla altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, rakibine karşı kariyerinde iki final kaybetti. Gürcü Petriashvili, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Millî güreşçimiz, bu yıl Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Petriashvili’yi 7-0 ile geçmişti.

DÜNÜN RAPORU

Dünya Güreş Şampiyonası’nda 61-79-86-97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları vardı. 61 kiloda Recep Topal İranlı rakibine yenilip elendi. 86’da Fatih Erdin, Kanadalı güreşçiyi geçip ikinci turda İspanyola geçildi. 79’da Muhammet Nuri Kotanoğlu, Hintli rakibine, 97’de de İbrahim Çiftçi İranlıya mağlup olun erken havlu attı.

BAŞARI TABLOSU

Kazakistan’da 14 Eylül’de başlayan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasını 4 madalya ve 4 Olimpiyat kotası ile tamamladık. Grekoromen stilde 130 kg’da Rıza Kayaalp altın, 97 kiloda Cenk İdem bronz, serbest stilde ise 125 kiloda Taha Akgül ve 57’de Süleyman Atlı gümüş madalya kazandı. Bu güreşçilerimiz aynı zamanda olimpiyat vizesi de aldı.

Sivas, Akgül’ü meydanda izledi

Tüm Türkiye’nin merakla izlediği Taha Akgül’ün Kazakistan’daki final mücadelesi, Sivas’ta bir başka seyredildi. Taha’nın memleketi Sivas’ta kent meydanına dev ekran kuruldu ve final hep birlikte izlendi. Büyük bir heyecan içinde müsabakayı takip eden Sivaslılar, son anda verilen puanla adeta yıkıldı.