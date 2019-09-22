Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak isteyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de renktaşını devirmeyi kafaya koymuştu. Maça ev sahibi hızlı başladı. Ancak Deniz Türüç ilk üç dakikada iki net fırsatı cömertçe harcadı. Ankaragücü ise yakaladığı ilk fırsatı affetmedi. Ersun Yanal'ın Jailson-Adil Rami hamlesi pahalıya patladı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Rami'nin 16'daki top kaybında Sedat'ın derinlemesine pasını Orgill golle taçlandırdı: 1-0. 20'de ise hata sırası Ankaragücü geldi. Deniz'in soldan kullandığı kornerde Korcan topu elinden kaçırdı, Muriç'e çarpan topta Zanka Süper Lig'deki ilk şutunda ağları havalandırdı: 1-1. Fenerbahçe galibiyet için yüklense de ilk yarı boyunca başka gol sesi çıkmadı. Ama 41'de sakatlanan Rodrigues'in yerine Emre'nin sahaya girmesi hem takımı hem tribünleri hareketlendirmişti.

Son söz Muriç'ten

İkinci yarıya vites yükselterek başlayan Fenerbahçe 54'te inanılmaz bir fırsatı heba etti. Muriç'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga zoru başardı, üstünlük fırsatını auta şutladı. Hemen arkasından Ozan şık çalımlarla taşıdığı topu, Kruse'ye aktardı. Alman yıldızın sol çaprazdan sert şutunda Korcan mutlak bir golü önledi. 61'de ise Hasan'ın sağdan ortasına altı pasta berbat bir kafa vuruşu yapan İlhan, Ankaragücü'nün galibiyet hevesini kursağında bıraktı. Fenerbahçe aradığı golü 73'te buldu. Dümene geçen kaptan Emre'nin akıl dolu pasını sol kanattan Kruse uzak direğe ortaladı, Muriç net bir vuruşla Kadıköy'ü salladı: 2-1. Ankaragücü beraberlik için varını yoğunu ortaya koydu. Ama 81'de kaleye yönelen Orgill'e Ozan, 82'de füze yollayan Canteros'a Altay set çekti. Fenerbahçe kan terlediği maçtan 3 puanla ayrılarak derbi öncesi moral buldu.

Fener de büyük takım

Ligde 2 maç sonra fileleri havalandıran Vedat Muriç, 5 müsabakada 3 gole ulaştı. 2. haftadaki Başakşehir maçında da üç puanı getiren golü kaydeden Muriç, ''Geriye düşmemize rağmen kontrol bizdeydi. Sonuçta kazanmayı bildik" derken, isminin Manchester United ve Tottenham gibi devlerle anıldığı hatırlatılınca, ''Dünyanın her yerinde scoutlar, oyuncu izliyor. Geçen sezon da ismim Fenerbahçe gibi büyük takımlarla anılıyordu" karşılığını verdi. Son olarak Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao ile ilgili sorulan soru üzerine 25 yaşındaki oyuncu, ''Falcao, kendisini kanıtlamış ve dünya çapında olan bir isim. O Galatasaray'a, ben de Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışacağım'' sözlerini kullandı.