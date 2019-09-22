Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

10. dakikada Furkan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mirkan’ın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

16. dakikada Cikalleshi’nin pasında topu alan Muhammet, ceza sahasına iyi bir koşu yapan Burhan’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada Mirkan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Selim’in şutunu Gökhan kurtardı.

25. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa 18 yayı üzerinde gelişine vuran Alican’ın şutu ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada Kontra atakta topla buluşan Gökhan, 30 metre topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi. Top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada Muhammet’in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Burhan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 2-1

50. dakikada Muhammet’in ara pasında topla buluşan Cikalleshi rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

90+3. dakikada Muhammet’in başlattığı kontra atakta sol kanatta topla buluşan Bjarnason, Rotman’ı gördü. Topla ceza sahasına giren Rotman, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Cikalleshi’ye pasını verdi. Topu kontrol eden Cikalleshi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar x, Sezgin Çınar x, Baran Eraslan x

Akhisarspor: Gökhan xx, Vrsajevic xx, Cocalic xx, Alperen xx, Musa xx, Aykut xx, Taha xx (Rotman dk. 60 x), Burhan xxxx (Ali Kaan dk. 86 ?), Muhammet xxxx, Erhanxxx (Bjarnason dk. 73 x), Cikalleshi xxx

Yedekler: Halil, Uğur Aslan, Onur, Ergin, İrfan, Bertuğ

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hatayspor: Akın x, Furkan x, Yusuf xx, Sadi xx, Yasin xx, Alican xx, Raayane x (Barbosa dk. 58 x), Selim xx, Gökhan xx, Caner xx (Quali dk. 81 x), Mirkan xx (Bokila dk. 74 x)

Yedekler: Ömer, Soner, Hamza, Samed

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Burhan (dk. 16 ve 45+1), Cikalleshi (dk. 90+3) (Akhisarspor), Alican (dk. 25) (Hatayspor)

Sarı Kartlar:Taha, Vrsajevic, Aykut, Musa, Muhammet, Kaleci Antrenörü Akın Sinan Dağdelen (Akhisar), Rayaane, Barbosa, Selim, Furkan (Hatay)