Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye ile İtalya karşılaştı. İtalya ilk seti 25-22 alırken, etkili oyununu sürdürdü ve 2. seti de 25-18 aldı. 3. seti ise 25-21 alan İtalya, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etmiş oldu. İtalya ise çeyrek finale yükseldi.
Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
22.09.2019 - 23:52 | Son Güncelleme: 22.09.2019 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olun Türkiye, şampiyonaya veda etti. İtalya çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası,
651987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/651987.aspx
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