Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig’de sezonu şampiyonluk parolasıyla açan ve yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Chelsea’yi 2-1’lik skorla geçti ve sezona altı maçta altı galibiyetle başladı. Sezon öncesi İstanbul’daki Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımı bu defa Stamford Bridge’de buluşturan karşılaşmada Jürgen Klopp’un öğrencileri yine güldü. Galibiyeti getiren goller Trent Alexander-Arnold ve Roberto Firmino’dan gelirken, N’Golo Kante’nin tek golü ev sahibi takımın puan alması için yeterli olmadı.

Beş puanlık fark

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 18’e yükselterek en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki beş puanlık farkı korudu. Eden Hazard’ı da kaybettiği sezona transfer yasağı ile başlayan ve genç oyuncularını takıma monte etmeye çalışan Chelsea ise bu sezonki ikinci yenilgisini alırken, 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Liverpool deplasmanda Sheffield ile karşılaşacak. Chelsea ise sahasında Brighton’u misafir edecek. Diğer sonuçlar: Crystal Palace-Wolves: 1-1, West Ham United-M. United: 2-0, Arsenal-Aston Villa: 3-2.