Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya da 4-2 yenilen Beşiktaş çıkışa geçmek istiyor. Ancak takımın durumu hiç iç açıcı değil. Her şeyden önce hem teknik heyetin hem de futbolcuların morali bozuk. Ligin başından bu yana elde edilen kötü sonuçlar ve son olarak Bratislava deplasmanındaki dört gollü mağlubiyet yüzünden takımda olumsuz bir hava hâkim durumda. Üstüne üstlük siyah-beyazlılar sakatlıklar ve cezalılar yüzünden ağır yaralı olarak bugünkü maça çıkacak. Durum o kadar kötü ki Abdullah Avcı’nın elinde şu an asli bölgesi stoper olan oyuncu bulunmuyor. Kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida ile Slovan Bratislava maçında sakatlanan ve sahalardan bir ay uzak kalacak olan Victor Ruiz bugün sahada olmayacak.

Kral’a iğne

Takımın iki as stoperinin yokluğunda forma giymesi ümit edilen Enzo Roco da bir türlü iyileşemedi. Geçen hafta Vida kırmızı kart görünce yerine geçen Elneny de üç maç cezalı olduğu için stoperde devşirmeler görev yapacak. Abdullah Avcı son çalışmalarda Necip Uysal’ın yanında Rebocho ile Atiba’yı stoperde denedi. Tecrübeli çalıştırıcı kararını henüz vermiş değil. Santrforda da büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, sakatlığı geçmeyen Burak Yılmaz’a umut bağlamış durumda. Tarak kemiğindeki çatlak sebebiyle sezon başından bu yana forma giymeyen yıldız oyuncu, ağrıları devam etmesine rağmen bugün kadroya dâhil edilecek. Tecrübeli futbolcunun iğne ile sahaya çıkacağı öğrenildi. Öte yandan tedavisi biten Oğuzhan Özyakup da bugün maç kadrosunda olacak.