Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan uzun süre ayrı kalan ve Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, ilk maçında golle tanıştı. Mücadelede dakikalar 81’i gösterdiğinde Epureanu tarafından ceza sahası içinde düşürülen golcü oyuncu, hakem Suat Arslanboğa’nın VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltı kararında topun başına geçti ve 84. dakikada takımına eşitliği getiren isim oldu. Siyah-beyazlı forma altında son golünü geçtiğimiz sezonun 30. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında kaydeden yıldız oyuncu, ligde 8 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Burak Yılmaz golle döndü!
23.09.2019 - 22:37 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakatlıktan çıktıktan sonra bu sezon ilk kez kadroda yer alan Burak Yılmaz, Başakşehir maçının 84. dakikasında penaltı atışında topu ağlara gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burak Yılmaz,Beşiktaş,
652197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/652197.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Denizlispor
5
2
2
1
3
8
5
Çaykur Rizespor
5
2
2
1
1
8
6
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
7
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
8
Trabzonspor
4
1
3
0
1
6
9
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
10
Sivasspor
4
1
2
1
2
5
11
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
12
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
13
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
14
Beşiktaş
4
1
1
2
-1
4
15
Kasımpaşa
5
1
1
3
-2
4
16
Başakşehir
4
1
1
2
-3
4
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
20.09.2019 20:30
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21.09.2019 15:00
KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
21.09.2019 17:30
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR
21.09.2019 20:00
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
22.09.2019 14:00
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
22.09.2019 16:30
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
22.09.2019 19:00
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.
23.09.2019 20:00
DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
23.09.2019 20:00
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
5
3
1
1
4
10
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
4
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
5
Keçiörengücü
5
2
3
0
2
9
6
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
7
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
8
Altay
5
2
2
1
1
8
9
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
10
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
İstanbulspor
5
1
3
1
0
6
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
5
0
2
3
-4
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
5
1
1
3
-3
-2
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
20.09.2019 19:00
İSTANBULSPOR A.Ş. 2 - 2 BALIKESİRSPOR
20.09.2019 19:00
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 1 ADANASPOR A.Ş.
21.09.2019 14:00
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 1 - 1 BOLUSPOR
21.09.2019 16:30
ALTAY 0 - 0 KEÇİÖRENGÜCÜ
21.09.2019 16:30
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 - 1 ALTINORDU
21.09.2019 19:00
ADANA DEMİRSPOR 4 - 1 BURSASPOR
22.09.2019 14:00
GİRESUNSPOR 1 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
22.09.2019 16:30
ESKİŞEHİRSPOR 3 - 0 EKOL GÖZ MENEMENSPOR
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AKHİSARSPOR 3 - 1 HATAYSPOR