Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan uzun süre ayrı kalan ve Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, ilk maçında golle tanıştı. Mücadelede dakikalar 81’i gösterdiğinde Epureanu tarafından ceza sahası içinde düşürülen golcü oyuncu, hakem Suat Arslanboğa’nın VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltı kararında topun başına geçti ve 84. dakikada takımına eşitliği getiren isim oldu. Siyah-beyazlı forma altında son golünü geçtiğimiz sezonun 30. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında kaydeden yıldız oyuncu, ligde 8 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı.