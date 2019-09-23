Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: